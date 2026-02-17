Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Арагчи: Иран и США намерены перейти к работе над текстом возможного соглашения

    • 17 февраля, 2026
    • 19:18
    Иран и США на переговорах в Женеве обсудили роль международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую оно может сыграть в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступая на Конференции ООН по разоружению.

    По его словам, в ходе консультаций обсуждалась возможная роль агентства в развитии диалога между сторонами: "Иран продолжит переговоры с МАГАТЭ на экспертном уровне. Мы всегда готовы к содержательным и справедливым переговорам".

    Арагчи также подчеркнул, что в результате очередного раунда непрямых переговоров между Ираном и США был достигнут "хороший прогресс", а атмосфера оказалась более конструктивной по сравнению с предыдущими встречами. Стороны в целом согласовали ряд базовых принципов и намерены перейти к работе над текстом возможного соглашения.

    При этом глава иранского МИД отметил, что быстрых результатов ожидать не стоит, поскольку следующий этап переговоров будет более сложным и детальным. Сроки нового раунда консультаций пока не определены.

    Отметим, что сегодня состоялся второй раунд ирано-американских переговоров в Женеве.

