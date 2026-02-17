Италия стала главным импортером азербайджанской нефти

В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 1 847 915,54 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила 861 652,23 долларов США.

Объем экспортированной продукции по сравнению с январем 2025 года увеличился на 9,5%, а стоимость снизилась на 7,6%.

Доля сырой нефти, экспортированной в Италию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 69,91%.

Отметим, что в январе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 2 642 930,94 т стоимостью 1 238 082,05 долларов.

В отчетном месяце Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3 млрд 538 млн долларов США. Из внешнеторгового оборота 2 млрд 236 млн долларов пришлось на экспорт, а 1 млрд 302 млн долларов - на импорт.