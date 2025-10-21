Gürcüstanın müdafiə naziri Ermənistanda səfərdədir
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 09:55
Gürcüstan müdafiə naziri İrakli Çikovani Ermənistana rəsmi səfərə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər Ermənistan müdafiə qurumuna istinadən məlumat yayıb.
O, erməni həmkarı Suren Papikyan ilə danışıqlar aparacaq.
