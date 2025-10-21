İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Gürcüstanın müdafiə naziri Ermənistanda səfərdədir

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:55
    Gürcüstanın müdafiə naziri Ermənistanda səfərdədir

    Gürcüstan müdafiə naziri İrakli Çikovani Ermənistana rəsmi səfərə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər Ermənistan müdafiə qurumuna istinadən məlumat yayıb.

    O, erməni həmkarı Suren Papikyan ilə danışıqlar aparacaq.

    Gürcüstan Ermənistan Suren Papikyan İrakli Çikovani
    Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Армении

    Son xəbərlər

    10:38

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq

    Maliyyə
    10:35

    "Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

    İKT
    10:27

    Gümrü meri həbs edilib

    Region
    10:24

    Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq

    İKT
    10:23
    Foto

    Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:21

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    10:14

    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    10:13
    Foto

    "Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    Energetika
    10:12

    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti