Armenian, Georgian defense ministers discuss regional security
Region
- 21 October, 2025
- 14:53
The defense ministers of Armenia and Georgia, Suren Papikyan and Irakli Chikovani, discussed regional security issues during a meeting in Yerevan, Report informs via Armenian media.
The discussions took place as part of Georgian Defense Minister Irakli Chikovani's official visit to Armenia.
Both ministers praised the current state of Armenia–Georgia cooperation and exchanged information on reforms underway in the armed forces of both countries.
Latest News
15:14
Papoyan details grain transit route from Kazakhstan to Armenia via AzerbaijanRegion
15:05
Hikmat Hajiyev: Kazakh artists honor Azerbaijani culture with Magomayev songForeign policy
15:02
Agriculture Ministry: Risk of humans contracting foot-and-mouth disease close to zeroAIC
14:54
Video
Song 'Tut ağacı' performed at reception in honor of Ilham Aliyev in KazakhstanDomestic policy
14:53
Armenian, Georgian defense ministers discuss regional securityRegion
14:48
Armenia, Türkiye to discuss resumption of Gyumri–Kars railwayRegion
14:48
Kazakhstan and Azerbaijan to coordinate roadmap for industrial cooperationIndustry
14:44
Tokayev: Kazakhstan intends to significantly increase oil transit via BTC pipelineEnergy
14:39