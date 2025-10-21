Ilham Aliyev UEFA Champions League
    Ilham Aliyev UEFA Champions League

    Armenian, Georgian defense ministers discuss regional security

    Region
    • 21 October, 2025
    • 14:53
    Armenian, Georgian defense ministers discuss regional security

    The defense ministers of Armenia and Georgia, Suren Papikyan and Irakli Chikovani, discussed regional security issues during a meeting in Yerevan, Report informs via Armenian media.

    The discussions took place as part of Georgian Defense Minister Irakli Chikovani's official visit to Armenia.

    Both ministers praised the current state of Armenia–Georgia cooperation and exchanged information on reforms underway in the armed forces of both countries.

    Armenia Georgia Suren Papikyan Irakli Chikovani discussions
    Papikyan gürcü həmkarı ilə regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Главы Минобороны Армении и Грузии обсудили вопросы региональной безопасности - ОБНОВЛЕНО

    Latest News

    15:14

    Papoyan details grain transit route from Kazakhstan to Armenia via Azerbaijan

    Region
    15:05

    Hikmat Hajiyev: Kazakh artists honor Azerbaijani culture with Magomayev song

    Foreign policy
    15:02

    Agriculture Ministry: Risk of humans contracting foot-and-mouth disease close to zero

    AIC
    14:54
    Video

    Song 'Tut ağacı' performed at reception in honor of Ilham Aliyev in Kazakhstan

    Domestic policy
    14:53

    Armenian, Georgian defense ministers discuss regional security

    Region
    14:48

    Armenia, Türkiye to discuss resumption of Gyumri–Kars railway

    Region
    14:48

    Kazakhstan and Azerbaijan to coordinate roadmap for industrial cooperation

    Industry
    14:44

    Tokayev: Kazakhstan intends to significantly increase oil transit via BTC pipeline

    Energy
    14:39

    Azerbaijan leads South Caucasus in average broadband internet speed

    ICT
    All News Feed