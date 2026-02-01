Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulub
Komanda
- 01 fevral, 2026
- 19:58
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, turun sonuncu matçında "Neftçi" NTD-ni məğlub edib - 98:82.
Günün ilk qarşılaşmasında "Gəncə" "Şəki"ni üstələyib - 95:80.
Qeyd edək ki, XV turda "Ordu" "Lənkəran"ı (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (98:94), "Sabah" "Abşeron Lions"u (117:96) məğlub edib.
Son xəbərlər
20:49
Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıbEkologiya
20:42
Şirvan–Salyan Regional Mədəniyyət İdarəsinin binası Biləsuvardan Salyana köçürüləcəkMədəniyyət siyasəti
20:39
Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində dron hücumu nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:37
WSJ: ABŞ İranın cavab zərbəsi ehtimalına görə Yaxın Şərqdə HHM sistemlərini gücləndirirDigər ölkələr
20:33
Əraqçi: ABŞ ilə gözlənilən müharibənin qarşısını almaq mümkündürRegion
20:27
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
20:14
"Sumqayıt"ın futbolçusu Anqola klubuna keçibFutbol
19:58
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulubKomanda
19:41