ВБ считает 2026–2027 годы ключевыми для цифрового развития Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану сформировать единый понятийный аппарат для инвестиций в развитие цифровых навыков через разработку государственного рамочного документа по цифровой компетентности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на подготовленную ВБ "Дорожную карту развития цифровых навыков для Азербайджана".

Документ формирует стратегическую основу для укрепления национального цифрового потенциала и обеспечения полноценного участия граждан в быстро развивающемся цифровом обществе. Речь идет о системной политике, направленной на формирование у населения компетенций, необходимых для доступа к государственным и частным цифровым услугам, успешной деятельности на рынке труда и участия в инклюзивной цифровой трансформации страны.

ВБ подчеркивает необходимость четко сформулированной и измеримой национальной цели. В рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" установлен ориентир - 65% населения должны обладать базовыми цифровыми навыками. Наличие конкретного показателя и срока его достижения позволит сфокусировать ресурсы и ускорить прогресс, отмечает банк.

Исследование "Оценка цифровых навыков Азербайджана 2023–2024" стало первым национальным отчетом, основанным на показателях ИКТ-навыков International Telecommunication Union (ITU) и данных обследования домохозяйств по ИКТ Госкомстата. ВБ рекомендует проводить такие исследования регулярно для сопоставимого мониторинга динамики.

Ключевой рекомендацией является разработка и принятие национальной версии европейской рамки цифровой компетентности DigComp, разработанной European Commission. DigComp включает 21 компетенцию, сгруппированную в пять областей, и охватывает все уровни владения - от базового до продвинутого. Принятие национальной версии рамки позволит сформировать единое понимание цифровой компетентности, синхронизировать национальные и региональные инициативы, выстроить систему оценки и сертификации, адаптировать контент к местным языкам и инклюзивным форматам, а также обеспечить стратегическую согласованность на национальном и международном уровнях. Национальная рамка должна быть встроена в более широкие инициативы цифровой инклюзии и ориентирована на человекоцентричный подход к государственным онлайн-услугам.

По оценке ВБ, около трети взрослого населения Азербайджана находится вне рабочей силы и системы образования. Для этой категории развитие цифровых навыков имеет особое значение с точки зрения социальной инклюзии и расширения возможностей. Банк предлагает сосредоточиться на ключевых пользовательских сценариях, включая онлайн-безопасность, решение практических задач с использованием цифровых инструментов и создание цифрового контента. Особый акцент делается на онлайн-безопасности, поскольку более половины граждан в возрасте 16-74 лет не предпринимали базовых действий по защите в цифровой среде. В числе приоритетов также навыки критической оценки информации, распознавание дезинформации и дипфейков, безопасное использование социальных сетей, онлайн-платежи и банковские операции, применение генеративного ИИ для создания текстов.

Расширение электронных государственных услуг, включая здравоохранение, субсидии, цифровые сельскохозяйственные инструменты и онлайн-рынки, может дополнительно стимулировать интерес к развитию цифровых навыков. ВБ рекомендует внедрить бесплатные инструменты самооценки, которые помогут выявлять пробелы и определять потребности в обучении, а также связать их с соответствующими программами подготовки для повышения мотивации граждан.

Дополнительно предлагается внедрение программ сертификации, стажировок и грантов, гендерно-чувствительных инициатив, мобильных обучающих единиц для отдаленных районов, создание инклюзивного контента для людей с инвалидностью и развитие партнерств с НПО и общественными центрами.

Цифровая компетентность становится необходимой во всех секторах - от сельского хозяйства до здравоохранения и торговли. Особое внимание рекомендуется уделить не-ИКТ профессиям, где цифровые технологии интегрируются в повседневные процессы. Использование национальной версии DigComp позволит сопоставлять требования профессий с фактическим уровнем навыков работников и формировать целевые программы повышения квалификации.

Отдельный акцент сделан на государственном управлении. ВБ предлагает разработать отраслевую рамку цифровой компетентности для публичной администрации с механизмами сертификации, карьерного продвижения и интеграцией в систему управления персоналом.

Координирующую роль в реализации дорожной карты может взять на себя Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, объединяя государственные структуры, бизнес и гражданское общество. Рекомендуется создать координационный механизм высокого уровня, публиковать ежегодные отчеты о прогрессе, проводить мониторинг каждые 1-2 года по методологии ITU и разработать дополнительные индикаторы, включая навыки использования ИИ, онлайн-безопасность и цифровую инклюзию уязвимых групп.

Особое значение придается региональному измерению - созданию региональных хабов цифровых навыков, особенно в сельской местности, систематическому мониторингу прогресса и синхронизации с инициативами расширения широкополосного доступа, включая проекты "умного села".

Период 2026-2027 годов рассматривается как определяющий этап реализации дорожной карты. В числе приоритетных мер - создание Национального координационного комитета по цифровым навыкам, запуск целевых программ для труднодоступных групп населения, расширение сети региональных хабов, реализация инициативы Train-the-Trainer, внедрение национальной системы сертификации и укрепление государственно-частного партнерства. Финансирование предполагается обеспечивать за счет госбюджета, Фонда универсального обслуживания и привлечения международных партнеров при обязательной подготовке детального плана реализации и сметы расходов.

В целом дорожная карта структурирована вокруг шести ключевых рекомендаций и 12 приоритетных действий. Их цель - обеспечить достижение показателя в 65% населения с базовыми цифровыми навыками уже в 2026 году и заложить основу для дальнейшего прогресса до 2030 года в рамках национальных стратегий развития. Цифровая компетентность рассматривается как фундаментальный фактор социально-экономических возможностей и устойчивого развития страны.