Из забытой на автобусной остановке сумки украдены золотые украшения

В Насиминском районе Баку неизвестный похитил золотые украшения на сумму 1 200 манатов из забытой на остановке сумки.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний Х.Мамедов.

Следствие установило, что потерпевший забыл сумку на автобусной остановке, а задержанный похитил из нее украшения и скрылся с места преступления.

Другой случай кражи произошел в поселке Ени Рамана. 24-летние Х.Гусейнов и И.Джаннатов задержаны по подозрению в краже из дома 2 телевизоров, самовара и золотых украшений.

По обоим фактам ведется расследование.