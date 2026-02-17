Из забытой на автобусной остановке сумки украдены золотые украшения
Происшествия
- 17 февраля, 2026
- 19:16
В Насиминском районе Баку неизвестный похитил золотые украшения на сумму 1 200 манатов из забытой на остановке сумки.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний Х.Мамедов.
Следствие установило, что потерпевший забыл сумку на автобусной остановке, а задержанный похитил из нее украшения и скрылся с места преступления.
Другой случай кражи произошел в поселке Ени Рамана. 24-летние Х.Гусейнов и И.Джаннатов задержаны по подозрению в краже из дома 2 телевизоров, самовара и золотых украшений.
По обоим фактам ведется расследование.
