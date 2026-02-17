Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    17 февраля, 2026
    Из забытой на автобусной остановке сумки украдены золотые украшения

    В Насиминском районе Баку неизвестный похитил золотые украшения на сумму 1 200 манатов из забытой на остановке сумки.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний Х.Мамедов.

    Следствие установило, что потерпевший забыл сумку на автобусной остановке, а задержанный похитил из нее украшения и скрылся с места преступления.

    Другой случай кражи произошел в поселке Ени Рамана. 24-летние Х.Гусейнов и И.Джаннатов задержаны по подозрению в краже из дома 2 телевизоров, самовара и золотых украшений.

    По обоим фактам ведется расследование.

