Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани отправится в Турцию 8 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

Ожидается, что он встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом.

Детали предстоящей встречи и темы обсуждения не разглашаются.