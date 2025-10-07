Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 18:34
    Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию

    Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани отправится в Турцию 8 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

    Ожидается, что он встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом.

    Детали предстоящей встречи и темы обсуждения не разглашаются.

    Лента новостей