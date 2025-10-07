Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию
В регионе
- 07 октября, 2025
- 18:34
Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани отправится в Турцию 8 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.
Ожидается, что он встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом.
Детали предстоящей встречи и темы обсуждения не разглашаются.
