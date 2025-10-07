İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Suriya XİN başçısı sabah Türkiyəyə gedəcək

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:23
    Suriya XİN başçısı sabah Türkiyəyə gedəcək

    Suriya xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani oktyabrın səkkizində Türkiyəyə gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Onun həmkarı Hakan Fidanla görüşəcəyi gözlənilir.

    Tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edəcəkləri açıqlanmayıb.

