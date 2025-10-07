Suriya XİN başçısı sabah Türkiyəyə gedəcək
Region
- 07 oktyabr, 2025
- 18:23
Suriya xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani oktyabrın səkkizində Türkiyəyə gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Onun həmkarı Hakan Fidanla görüşəcəyi gözlənilir.
Tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edəcəkləri açıqlanmayıb.
