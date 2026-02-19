AFFA Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin sədri dəyişib
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 20:03
AFFA Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin sədri dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclasında verilib.
Belə ki, iclasda komitənin sədri Tural Eyvazovun öz xahişi ilə vəzifəsindən ayrılması ilə bağlı ərizəsi qəbul edilib.
Qərara əsasən, komitəyə Sərxan İbadov yeni sədr seçilib.
