Anar Quliyev italiyalı səfirlə şəhərsalma və memarlıq sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib
- 19 fevral, 2026
- 20:15
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Luka Di Canfrançesko ilə görüşüb.
Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, görüş zamanı Azərbaycan və İtaliya arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişafı yüksək qiymətləndirilib, şəhərsalma və memarlıq sahələrində əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmçinin qardaşlaşmış şəhərlər platforması çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, müasir şəhər inkişafı sahəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin və innovativ yanaşmaların əhəmiyyəti vurğulanıb.
Komitə sədri may ayında Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında (@WUF13Azerbaijan) İtaliya tərəfinin fəal iştirakına ümidvar olduğunu qeyd edib.
