Анар Гулиев обсудил с послом Италии сотрудничество в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 20:27
    Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

    Как сообщили Report в Госкомитете, стороны отметили развитие азербайджано-итальянских отношений на уровне стратегического партнерства и обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах градостроительства и архитектуры.

    Рассмотрены также возможности взаимодействия в рамках побратимства городов, подчеркнута значимость обмена опытом и внедрения инновационных подходов в современном городском развитии.

    Анар Гулиев выразил надежду на активное участие итальянской стороны в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума WUF13, которая пройдет в мае в Баку.

