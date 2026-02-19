Анар Гулиев обсудил с послом Италии сотрудничество в сфере градостроительства

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

Как сообщили Report в Госкомитете, стороны отметили развитие азербайджано-итальянских отношений на уровне стратегического партнерства и обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах градостроительства и архитектуры.

Рассмотрены также возможности взаимодействия в рамках побратимства городов, подчеркнута значимость обмена опытом и внедрения инновационных подходов в современном городском развитии.

Анар Гулиев выразил надежду на активное участие итальянской стороны в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума WUF13, которая пройдет в мае в Баку.