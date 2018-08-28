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    Глава МИД Армении отправится в Женеву в сентябре

    © newsarmenia.am

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Женеву в сентябре.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила на брифинге временно исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

    "Зограб Мнацаканян в сентябре посетит Женеву для участия в 39-м заседании Совета по правам человека", - сказала А.Нагдалян. 

    39-я сессия Совета по правам человека пройдет в Женеве 10-28 сентября.

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