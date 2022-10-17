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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 65 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 65 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 320 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 65 320 человек.
В регионе
17 октября 2022 г. 10:06
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 65 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 320 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 65 320 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 17 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 537 (+8) ед, боевые бронированные машины - 5 205 (+12), артиллерийские системы - 1 599 (+10), РСЗО - 366 (+1), средства ПВО - 187 (+1), самолеты - 268, вертолеты - 242, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 241 (+17), крылатые ракеты - 316, корабли/катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 3 969 (+10), специальная техника - 144 (+1).

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Версия на английском языке Ukraine says Russia's losses in military personnel reach 65,000

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