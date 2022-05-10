Генпрокуратура: Из-за агрессии РФ в Украине погибли 226 детей, 416 – ранены

С начала боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены 416.

С начала боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены 416.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

"По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомир – 15", - сообщили в ведомстве.