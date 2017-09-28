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    "Газпром нефть" отказалась от одного из проектов на севере Ирака

    Гендиректор Gazprom Neft Middle East: Компания на данный момент не готова работать с объектами с такими высокими рисками

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja на севере Ирака. 

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров.

    "Геолого-разведочные работы, проведенные на блоке, показали перспективы к открытию газового месторождения. Halabja находится в горной местности на высоте до 2 тыс. метров, где почти полностью отсутствует любая инфраструктура, но со времен последних боевых действий остались минные поля", - сказал Петров.

    Он также подчеркнул, что компания на данный момент не готова работать с объектами с такими высокими рисками.

    Ранее сообщалось, что Турция планирует торговать нефтью только с правительством Ирака.

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