"Газпром нефть" отказалась от одного из проектов на севере Ирака

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja на севере Ирака.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров.

"Геолого-разведочные работы, проведенные на блоке, показали перспективы к открытию газового месторождения. Halabja находится в горной местности на высоте до 2 тыс. метров, где почти полностью отсутствует любая инфраструктура, но со времен последних боевых действий остались минные поля", - сказал Петров.

Он также подчеркнул, что компания на данный момент не готова работать с объектами с такими высокими рисками.

Ранее сообщалось, что Турция планирует торговать нефтью только с правительством Ирака.