Гарибашвили: Ситуация находится под полным контролем властей

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Правительство Грузии окажет помощь всем пострадавшим в результате сильнейшего наводнения, которое произошло в Тбилиси в ночь на воскресенье. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Ситуация очень серьезная. Все ведомства работают в чрезвычайном режиме. Я обещаю, что мы поможем всем пострадавшим", — заявил Гарибашвили.

Премьер призвал население сохранять спокойствие и отметил, что ситуация находится под полным контролем властей. По поручению главы правительства, ранее, в ночь на воскресенье, был создан Чрезвычайный штаб по ликвидации последствий наводнения.

В настоящее время известно уже о пяти погибших в результате наводнения, продолжается поиск пропавших без вести.