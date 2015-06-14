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    Гарибашвили: Ситуация находится под полным контролем властей

    Правительство Грузии окажет помощь пострадавшим от наводнения

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/  Правительство Грузии окажет помощь всем пострадавшим в результате сильнейшего наводнения, которое произошло в Тбилиси в ночь на воскресенье. Как  сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. 

    "Ситуация очень серьезная. Все ведомства работают в чрезвычайном режиме. Я обещаю, что мы поможем всем пострадавшим", — заявил Гарибашвили.

    Премьер призвал население сохранять спокойствие и отметил, что ситуация находится под полным контролем властей. По поручению главы правительства, ранее, в ночь на воскресенье, был создан Чрезвычайный штаб по ликвидации последствий наводнения. 

    В настоящее время известно уже о пяти погибших в результате наводнения, продолжается поиск пропавших без вести. 

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