ФСБ обезвредила террористов в Саратове

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, возбуждено дело.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно сообщению, 11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности. В ходе завязавшегося боестолкновения злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.