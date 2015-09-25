ФМС: Въезд в Россию временно закрыт для более 1,5 млн. иностранцев

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная миграционная служба за нарушения российского законодательства временно закрыла въезд в Россию более 1,5 млн. иностранных граждан, 500 иностранцев никогда больше не смогут приехать в Российскую Федерацию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ФМС.

В ФМС отметили, что въезд в страну мигрантам-нарушителям закрывают на 3 года, 5 или 10 лет.

В прошлом году в спецучреждения поступили порядка 38 тыс. человек, большинство из которых отправлены на родину, билеты на обратную дорогу в основном приобретаются на личные средства иностранных граждан или их родственников. В то же время имеют место случаи побегов из спецучреждений временного содержания.

"Всем иностранным гражданам, самовольно оставившим спецучреждения ФМС, въезд в Россию закрывается на пожизненный срок. На сегодняшний день уже порядка 500 мигрантам-нарушителям въезд в РФ закрыт навсегда", - сообщили в ФМС.