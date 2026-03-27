Fars: При атаке на иранский Кум погибли шесть человек

Не менее шести гражданских лиц стали жертвами воздушного удара по жилому району города Кум в центральной части Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил представитель губернатора провинции Кум.

"Вследствие удара по жилому кварталу в Куме лишились жизни по меньшей мере шесть человек", - зсказал он.

По сведениям чиновника, в квартале Пардисан, ставшем объектом бомбардировки, "серьезные разрушения получили три жилых здания". Данные о количестве пострадавших на текущий момент отсутствуют.

Несколько человек также были убиты и получили ранения при ночной бомбардировке города Урмия, расположенного на северо-западе Ирана. Спасатели продолжают работы по разбору завалов после бомбардировки.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.