Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Fars: При атаке на иранский Кум погибли шесть человек

    В регионе
    • 27 марта, 2026
    • 07:57
    Fars: При атаке на иранский Кум погибли шесть человек

    Не менее шести гражданских лиц стали жертвами воздушного удара по жилому району города Кум в центральной части Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил представитель губернатора провинции Кум.

    "Вследствие удара по жилому кварталу в Куме лишились жизни по меньшей мере шесть человек", - зсказал он.

    По сведениям чиновника, в квартале Пардисан, ставшем объектом бомбардировки, "серьезные разрушения получили три жилых здания". Данные о количестве пострадавших на текущий момент отсутствуют.

    Несколько человек также были убиты и получили ранения при ночной бомбардировке города Урмия, расположенного на северо-западе Ирана. Спасатели продолжают работы по разбору завалов после бомбардировки.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ракетные удары
    "Fars": İranın Qum şəhərinə edilən hücum nəticəsində altı nəfər həlak olub
    Последние новости

    Лента новостей