İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Fars": İranın Qum şəhərinə edilən hücum nəticəsində altı nəfər həlak olub

    Region
    • 27 mart, 2026
    • 08:32
    Fars: İranın Qum şəhərinə edilən hücum nəticəsində altı nəfər həlak olub

    İranın mərkəzi hissəsində yerləşən Qum şəhərinin yaşayış məntəqəsinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində azı altı mülki şəxs həlak olub.

    "Report" "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qum əyalətinin qubernatorunun nümayəndəsi bildirib.

    "Qumda yaşayış məhəlləsinə endirilən zərbə nəticəsində azı altı nəfər həyatını itirib", - deyə o qeyd edib.

    Rəsmi şəxsin məlumatına görə, bombardman obyekti olan Pardisan məhəlləsində üç yaşayış binası ciddi dağıntılara məruz qalıb. Xəsarət alanların sayı barədə məlumat yoxdur.

    İranın şimal-qərbində yerləşən Urmiya şəhərinin gecə bombardmanı zamanı da bir neçə nəfər öldürülüb və yaralanıb. Xilasedicilər zərbədən sonra dağıntıların təmizlənməsi işlərini davam etdirirlər.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Bundan əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.

    Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Fars: При атаке на иранский Кум погибли шесть человек

    Son xəbərlər

    08:32

    "Fars": İranın Qum şəhərinə edilən hücum nəticəsində altı nəfər həlak olub

    Region
    08:07

    Trampın İrana hücumların təxirə salınması ilə bağlı açıqlaması fonunda neft qiymətləri düşür

    Energetika
    07:36

    WSJ: Pentaqon Yaxın Şərqə daha 10 min hərbçi göndərə bilər

    Digər ölkələr
    07:04

    Türkiyədə bara edilən silahlı hücumda iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    06:35

    İsrail Tehranın mərkəzinə genişmiqyaslı hücumları başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    06:10

    Tramp ABŞ-nin İranla müharibədə tam qələbə qazandığını elan edib

    Digər ölkələr
    05:53

    Hörmüz boğazında hücuma məruz qalan yük gəmisi saya oturub

    Digər ölkələr
    05:19

    Aİ Rusiyadan nüvə yanacağına qoyulan qadağanı yenidən nəzərdən keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    04:48

    Meksika körfəzində sızmadan sonra 400 tondan çox neft toplanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti