Евросоюз одобрил выделение Украине 600 млн евро

Евросоюз одобрил выделение 600 млн евро Украине для решения неотложных финансовых потребностей.

Евросоюз одобрил выделение 600 млн евро Украине для решения неотложных финансовых потребностей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС, которые попросили не называть их.

Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, принятого блоком в начале этого года.

Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду, и средства могут быть перечислены в ближайшие дни, отметил один из чиновников.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Евросоюз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Это поможет укрепить экономический потенциал нашего государства для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

11 марта Еврокомиссия выплатила Украине 300 млн евро. Это был первый платеж из пакета в 1,2 млрд евро.