О нас
Аудио новости

Евросоюз одобрил выделение Украине 600 млн евро

Евросоюз одобрил выделение Украине 600 млн евро Евросоюз одобрил выделение 600 млн евро Украине для решения неотложных финансовых потребностей.
В регионе
10 мая 2022 г. 17:49
Евросоюз одобрил выделение Украине 600 млн евро

Евросоюз одобрил выделение 600 млн евро Украине для решения неотложных финансовых потребностей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС, которые попросили не называть их.

Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, принятого блоком в начале этого года.

Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду, и средства могут быть перечислены в ближайшие дни, отметил один из чиновников.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Евросоюз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Это поможет укрепить экономический потенциал нашего государства для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

11 марта Еврокомиссия выплатила Украине 300 млн евро. Это был первый платеж из пакета в 1,2 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi