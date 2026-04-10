Эстония открыла посольство в Ереване

Эстония открыла посольство в Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пост эстонского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл посольство Эстонии в Ереване, что стало символом доверия, приверженности и новой главы в отношениях двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее Цахкна заявлял, что Эстония планирует открыть в 2026 году посольства в пяти странах, включая Азербайджан.