Эстония открыла посольство в Ереване
В регионе
- 10 апреля, 2026
- 10:00
Эстония открыла посольство в Армении.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пост эстонского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл посольство Эстонии в Ереване, что стало символом доверия, приверженности и новой главы в отношениях двух стран", - говорится в сообщении.
Ранее Цахкна заявлял, что Эстония планирует открыть в 2026 году посольства в пяти странах, включая Азербайджан.
