    Эстония открыла посольство в Ереване

    Эстония открыла посольство в Армении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пост эстонского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна открыл посольство Эстонии в Ереване, что стало символом доверия, приверженности и новой главы в отношениях двух стран", - говорится в сообщении.

    Ранее Цахкна заявлял, что Эстония планирует открыть в 2026 году посольства в пяти странах, включая Азербайджан.

    Маргус Цахкна МИД Эстонии Посольство Эстонии в Ереване
    Estoniya İrəvanda səfirlik açıb
    Estonia opens embassy in Yerevan

    Последние новости

    10:51

    АБР назвал основные вызовы для развития ММСП в Азербайджане

    Финансы
    10:50

    Вугар Гюльмамедов: К 2030 году аудит охватит более 50% бюджетных расходов Азербайджана

    Финансы
    10:44

    АБР указал на риски для Кавказа и Центральной Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:38

    Анар Ахундов: Программа сотрудничества с ООН на 2026-2030гг вступает в стадию реализации

    Бизнес
    10:35
    Фото

    В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохи

    Другие
    10:28

    В Волгоградской области горит топливный резервуар после удара БПЛА

    Другие страны
    10:26
    Фото

    Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидов

    Бизнес
    10:25

    АБР: Инфляция в Азербайджане остается сдержанной

    Финансы
    10:09

    В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

    В регионе
    Лента новостей