    Estoniya İrəvanda səfirlik açıb

    • 10 aprel, 2026
    • 10:02
    Estoniya İrəvanda səfirlik açıb

    Estoniya Ermənistanda səfirlik açıb.

    Bu barədə "Report" Estoniya XİN-in "X" hesabındakı paylaşımına istinadən xəbər verir.

    "Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxknanın İrəvanda Estoniya səfirliyini açması iki ölkə arasında münasibətlərdə etibarın, sadiqliyin və yeni səhifənin simvoluna çevrilib", - məlumatda bildirilib.

    Daha əvvəl Estoniya XİN başçısı ölkəsinin 2026-cı ildə Azərbaycan da daxil olmaqla beş ölkədə səfirlik açmağı planlaşdırdığını bəyan etmişdi.

    Estoniya Ermənistan Marqus Tsaxkna
    Эстония открыла посольство в Ереване
    Estonia opens embassy in Yerevan

