Estoniya İrəvanda səfirlik açıb
Region
- 10 aprel, 2026
- 10:02
Estoniya Ermənistanda səfirlik açıb.
Bu barədə "Report" Estoniya XİN-in "X" hesabındakı paylaşımına istinadən xəbər verir.
"Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxknanın İrəvanda Estoniya səfirliyini açması iki ölkə arasında münasibətlərdə etibarın, sadiqliyin və yeni səhifənin simvoluna çevrilib", - məlumatda bildirilib.
Daha əvvəl Estoniya XİN başçısı ölkəsinin 2026-cı ildə Azərbaycan da daxil olmaqla beş ölkədə səfirlik açmağı planlaşdırdığını bəyan etmişdi.
Son xəbərlər
10:52
Süleyman Ələkbərov: "Road Race 2026" turnirinin bürünc medalı mənim üçün yaxşı başlanğıcdır"Fərdi
10:51
Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıbElm və təhsil
10:50
ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıbİnfrastruktur
10:47
BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"Biznes
10:46
Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcəkXarici siyasət
10:45
Foto
Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilibDigər ölkələr
10:44
Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edibBiznes
10:42
Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıbDaxili siyasət
10:35