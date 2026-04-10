Estonia opens embassy in Yerevan
Region
- 10 April, 2026
- 10:03
Estonia has opened an embassy in Armenia, Estonia's foreign ministry said in a post on X.
"Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna opened Estonia's embassy in Yerevan, marking a symbol of trust, commitment, and a new chapter in relations between Estonia and Armenia," the statement said.
Earlier, Foreign Minister Tsahkna had stated that Estonia plans to open embassies in five countries in 2026, including Azerbaijan.
