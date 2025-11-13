İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    XİN başçısı: Estoniya 2026-cı ildə beş ölkədə səfirlik açmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:08
    XİN başçısı: Estoniya 2026-cı ildə beş ölkədə səfirlik açmağı planlaşdırır

    Estoniya gələn il beş ölkədə səfirlik açmağı planlaşdırır.

    "Report" ERR portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna məlumat verib.

    "Estoniyanın qlobal əhatə dairəsi gücləndirilməlidir. 2026-cı il xarici siyasət tariximizdə mühüm ildir - biz beş səfirlik açmağı planlaşdırırıq. Yeni səfirliklərin açılması Latın Amerikasında, Saxaradan cənubda Afrika ölkələrində, həmçinin bizim üçün vacib olan Avropa İttifaqının namizəd və tərəfdaş ölkələrində mövqeyimizi və təsir dairəmizi genişləndirəcək", - o bildirib.

    Yeni səfirliklər Azərbaycan, Ermənistan, Moldova, Braziliya və Keniyada açılacaq.

    "Fiziki mövcudluq hökumətlər, müəssisələr və vətəndaş cəmiyyəti ilə daha səmərəli ünsiyyət qurmağa imkan verir", - nazir əlavə edib.

    Estoniya səfirlik Azərbaycan Marqus Tsaxkna
    Глава МИД: В 2026 году Эстония планирует открыть посольства в пяти странах
    Estonia to open 5 new embassies in 2026

