Глава МИД: В 2026 году Эстония планирует открыть посольства в пяти странах

Эстония планирует открыть в следующем году посольства в пяти странах.

Как передает Report со ссылкой на портал ERR, об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Глобальный охват Эстонии должен укрепляться. 2026-й год важен в истории нашей внешней политики – мы планируем открыть пять посольств. Открытие новых посольств повысит нашу позицию и влияние в Латинской Америке, странах Африки к югу от Сахары, а также в важных для нас странах-кандидатах и партнерах Евросоюза", - заявил он.

Новые посольства откроются в Азербайджане, Армении, Молдове, Бразилии, Кении.

"Физическое присутствие позволяет более эффективно общаться с правительствами, предприятиями и гражданским обществом", - добавил Цахкна.