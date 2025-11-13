Глава МИД: В 2026 году Эстония планирует открыть посольства в пяти странах
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 13:09
Эстония планирует открыть в следующем году посольства в пяти странах.
Как передает Report со ссылкой на портал ERR, об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
"Глобальный охват Эстонии должен укрепляться. 2026-й год важен в истории нашей внешней политики – мы планируем открыть пять посольств. Открытие новых посольств повысит нашу позицию и влияние в Латинской Америке, странах Африки к югу от Сахары, а также в важных для нас странах-кандидатах и партнерах Евросоюза", - заявил он.
Новые посольства откроются в Азербайджане, Армении, Молдове, Бразилии, Кении.
"Физическое присутствие позволяет более эффективно общаться с правительствами, предприятиями и гражданским обществом", - добавил Цахкна.
