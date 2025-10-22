Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Эстония откроет посольство в Баку

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:21
    Эстония откроет посольство в Баку

    Эстония откроет посольство в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    По его словам, это станет важным шагом для развития двусторонних отношений.

    Estoniya Bakıda səfirlik açacaq
    Estonia to open embassy in Baku

