Эстония откроет посольство в Баку

Эстония откроет посольство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, это станет важным шагом для развития двусторонних отношений.