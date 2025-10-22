Estoniya Bakıda səfirlik açacaq
- 22 oktyabr, 2025
- 13:12
Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, bu ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün önəmli addımdır:
"Biz təmsilçiliyimizi artırmalıyıq".
