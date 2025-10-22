İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Estoniya Bakıda səfirlik açacaq

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:12
    Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, bu ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün önəmli addımdır:

    "Biz təmsilçiliyimizi artırmalıyıq".

    Estoniya Azərbaycan səfirlik
