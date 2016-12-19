ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз официально продлил еще на полгода экономические санкции против России, истекающие в конце января, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Оценив выполнение "минских соглашений" на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев - до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре", - отмечается в коммюнике ЕС.

Экономические санкции Евросоюза против России были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в Россию вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения.