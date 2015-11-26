ЕС открывает для Турции новый пункт переговоров о вступлении

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Министр Турции по делам ЕС Волкан Бозкыр заявил об открытии со стороны ЕС пункта о финансово-кредитной политике, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что 14-15 декабря будет открыт 17-ый пункт, который касается экономики и денежной политики", — заявил Волкан Бозкыр.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году. С тех пор стороны согласовали 14 из 35 технических пунктов, которые должна выполнить Анкара, чтобы достичь необходимых для членства в ЕС стандартов. Остаются заблокированными еще 17 пунктов, а по четырем ведутся переговоры.