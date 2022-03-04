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ЕС изучает возможности отключения от SWIFT других банков России

ЕС изучает возможности отключения от SWIFT других банков России Евросоюз изучает возможности отключения от глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) еще части российских банков.
В регионе
4 марта 2022 г. 23:46
ЕС изучает возможности отключения от SWIFT других банков России

Евросоюз изучает возможности отключения от глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) еще части российских банков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, что 27 февраля правительство ФРГ анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции. Блокирующие санкции были наложены на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". Уже выданные карты этих банков продолжат работать на территории России, однако за рубежом расплатиться их картами международных платежных систем нельзя.

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