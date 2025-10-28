Эрдоган: Ведомства контролируют ситуацию после землетрясения в Балыкесире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государственные ведомства взяли под контроль ситуацию после сильного землетрясения в провинции Балыкесир на западе страны.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер написал в соцсети X.

"Профильные ведомства во главе с AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций - ред.) проводят оценку и контролируют ситуацию на местах. Мы также внимательно следим за процессом", - отметил Эрдоган.

Напомним, что в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным местных СМИ, подземные толчки привели к разрушениям.