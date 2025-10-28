Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 00:39
    Эрдоган: Ведомства контролируют ситуацию после землетрясения в Балыкесире

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государственные ведомства взяли под контроль ситуацию после сильного землетрясения в провинции Балыкесир на западе страны.

    Как сообщает Report, об этом турецкий лидер написал в соцсети X.

    "Профильные ведомства во главе с AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций - ред.) проводят оценку и контролируют ситуацию на местах. Мы также внимательно следим за процессом", - отметил Эрдоган.

    Напомним, что в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным местных СМИ, подземные толчки привели к разрушениям.

    Ərdoğan Balıkesirdəki güclü zəlzələ ilə bağlı prosesi nəzarətə götürüb

