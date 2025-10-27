Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 23:56
    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В районе Сындыргы турецкого Балыкесира на западе страны произошло сильное землетрясение.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    По его данным, подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 22:48 по местному (23:48 по бакинскому) времени приблизительно в 8 км к юго-востоку от Сындыргы. Очаг залегал на глубине 5,99 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не пострадала.

    землетрясение Турция AFAD
    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

