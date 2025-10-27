На западе Турции произошло сильное землетрясение

В районе Сындыргы турецкого Балыкесира на западе страны произошло сильное землетрясение.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

По его данным, подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 22:48 по местному (23:48 по бакинскому) времени приблизительно в 8 км к юго-востоку от Сындыргы. Очаг залегал на глубине 5,99 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не пострадала.