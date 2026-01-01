В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед
Инфраструктура
- 01 января, 2026
- 18:23
Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана ожидается ограничение видимости и обледенение.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии
Согласно информации, 2 января в связи с ветреной и дождливой погодой ожидается снижение дальности видимости на магистралях до 300-800 метров.
Ночью на дорогах ряда горных районов страны возможен гололед.
