    В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Инфраструктура
    • 01 января, 2026
    • 18:23
    Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана ожидается ограничение видимости и обледенение.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии

    Согласно информации, 2 января в связи с ветреной и дождливой погодой ожидается снижение дальности видимости на магистралях до 300-800 метров.

    Ночью на дорогах ряда горных районов страны возможен гололед.

    национальная служба гидрометеорологии гололед дороги дальность видимости
    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

