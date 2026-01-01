İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    • 01 yanvar, 2026
    • 18:11
    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 2-də küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 300-800 m-dək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    yol buz magistral
    В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Son xəbərlər

    18:23
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:11

    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Yeni il süfrəsi açılıb

    Sosial müdafiə
    17:58

    Pakistanla Hindistan nüvə obyektləri və mülki məhbus siyahılarını bir-biri ilə paylaşıb

    Digər ölkələr
    17:41

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    17:23

    Qabon yığmasının fəaliyyəti dayandırılıb, məşhur futbolçusu heyətdən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    17:17

    Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:12

    Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşüb

    Region
    17:09

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti