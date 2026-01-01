Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq
İnfrastruktur
- 01 yanvar, 2026
- 18:11
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 2-də küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 300-800 m-dək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
