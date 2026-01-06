Выплаты руководству ОСВКГ резко сократились

Руководству Объединенной службы водоснабжения крупных городов (ОСВКГ) Азербайджана в 2024 году было выплачено 426 тыc. манатов в виде зарплат и премий.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет службы, это на 39,7% меньше, чем в 2023 году.

Речь идет о председателе Службы и пяти его заместителях.

Объединенная служба водоснабжения крупных городов создана указом президента от 11 июня 2004 года. Ее уставный капитал составляет 2 млрд 400,427 млн манатов.