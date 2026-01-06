Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Выплаты руководству ОСВКГ резко сократились

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 15:28
    Выплаты руководству ОСВКГ резко сократились

    Руководству Объединенной службы водоснабжения крупных городов (ОСВКГ) Азербайджана в 2024 году было выплачено 426 тыc. манатов в виде зарплат и премий.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет службы, это на 39,7% меньше, чем в 2023 году.

    Речь идет о председателе Службы и пяти его заместителях.

    Объединенная служба водоснабжения крупных городов создана указом президента от 11 июня 2004 года. Ее уставный капитал составляет 2 млрд 400,427 млн манатов.

    ОСВКГ выплаты руководству финансовый отчет
    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Последние новости

    15:58

    В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    15:50

    В прошлом году в Азербайджане более 140 детей были переданы на усыновление

    Социальная защита
    15:45
    Видео

    Haber Global подготовил сюжет об интервью президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам

    В регионе
    15:44

    В Хырдалане мужчина погиб в результате отравления угарным газом

    Происшествия
    15:37

    В Гусаре 56-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    15:28

    Выплаты руководству ОСВКГ резко сократились

    Финансы
    15:26

    Пашинян: Мы не допустим попытки некоторых сил использовать ААЦ против государства - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:22
    Фото

    Первый рейс судна "Муровдаг" после капитального ремонта  планируется из Египта в США

    Инфраструктура
    15:05
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию МСП Омана

    Внешняя политика
    Лента новостей