Выплаты руководству ОСВКГ резко сократились
Финансы
- 06 января, 2026
- 15:28
Руководству Объединенной службы водоснабжения крупных городов (ОСВКГ) Азербайджана в 2024 году было выплачено 426 тыc. манатов в виде зарплат и премий.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет службы, это на 39,7% меньше, чем в 2023 году.
Речь идет о председателе Службы и пяти его заместителях.
Объединенная служба водоснабжения крупных городов создана указом президента от 11 июня 2004 года. Ее уставный капитал составляет 2 млрд 400,427 млн манатов.
