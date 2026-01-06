Первый рейс судна "Муровдаг" после капитального ремонта  планируется из Египта в США

Судно типа Handysize "Муровдаг", принадлежащее ASCO, успешно прошло капитальный ремонт на судостроительном заводе Özata в Турции и возвращено в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, работы выполнялись под контролем классификационного общества RINA и охватили ключевые механические, технические и экологические системы судна.

Были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, обновлены трубопроводы, протестировано электрооборудование, модернизирована система управления балластными водами, что позволяет судну работать без ограничений.

Также проведены испытания грузоподъемных механизмов, проверка навигационного оборудования, покрасочные и корпусные работы, подтверждена готовность системы контроля выбросов. После модернизации "Муровдаг" полностью соответствует международным требованиям безопасности и экологии.

Первый рейс после ремонта запланирован по маршруту Египет–США.