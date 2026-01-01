Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Пакистан и Индия сегодня обменялись списками ядерных объектов и гражданских заключенных.

Как сообщает Report, это следует из официальных заявлений руководства обеих стран.

"Индия и Пакистан одновременно передали друг другу по дипломатическим каналам списки своих ядерных объектов и установок. Это было сделано в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанном между двумя странами в 2008 году", - говорится в заявлении МИД Индии.

Индия передала Пакистану имена 391 гражданского заключенного и 33 рыбаков пакистанского происхождения, находящихся в заключении в стране.

Представитель МИД Пакистана Тахир Гуссейн Андраби на пресс-конференции подтвердил заявление индийской стороны.

"Правительство Пакистана сегодня передало Индии имена 257 индийских заключенных, в том числе 199 рыбаков и 58 гражданских лиц", - отметил он.