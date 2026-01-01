По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были организованы праздничные мероприятия для детей, проживающих в Социально-реабилитационном учреждении для лиц из уязвимых групп населения, а также в детском приюте Центра реинтеграции ОО "Дети Азербайджана".

Как сообщает Report, в рамках праздника волонтеры ОО IDEA вручили детям подарки, а также провели с ними различные развлекательные игры и мероприятия.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны, а также ряде зарубежных cтран регулярно реализуются масштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, экологической и других сферах. Одним из основных направлений в рамках этих инициатив является регулярная организация праздничных мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов, а также для детей, нуждающихся в лечении и заботе. Подобные мероприятия доставляют детям радость, позволяют им ощутить праздничную атмосферу.