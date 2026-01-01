Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

    Социальная защита
    • 01 января, 2026
    • 18:34
    По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были организованы праздничные мероприятия для детей, проживающих в Социально-реабилитационном учреждении для лиц из уязвимых групп населения, а также в детском приюте Центра реинтеграции ОО "Дети Азербайджана".

    Как сообщает Report, в рамках праздника волонтеры ОО IDEA вручили детям подарки, а также провели с ними различные развлекательные игры и мероприятия.

    Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны, а также ряде зарубежных cтран регулярно реализуются масштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, экологической и других сферах. Одним из основных направлений в рамках этих инициатив является регулярная организация праздничных мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов, а также для детей, нуждающихся в лечении и заботе. Подобные мероприятия доставляют детям радость, позволяют им ощутить праздничную атмосферу.

    Лейла Алиева IDEA новогоднее мероприятие
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Последние новости

    18:39

    "Челси" уволил главного тренера Мареску

    Футбол
    18:34

    По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

    Социальная защита
    18:24

    Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенных

    Другие страны
    18:23

    В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Инфраструктура
    18:14
    Фото

    В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний стол

    Социальная защита
    18:04

    Завтра погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    17:47

    В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

    В регионе
    17:42

    Поток туристов из Америки в Азербайджан снизился на 3%

    Туризм
    17:27

    Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом Умеровым

    В регионе
    Лента новостей