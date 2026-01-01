İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 01 yanvar, 2026
    • 18:23
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə həssas əhali qruplarına aid olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində, eləcə də Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin Uşaq Sığınacağı Reinteqrasiya Mərkəzində yaşayan azyaşlılar üçün bayram şənliyi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bayram tədbirində IDEA İctimai Birliyinin könüllüləri uşaqlara hədiyyələr təqdim edib, balacalarla birlikdə müxtəlif əyləncəli oyunlar və fəaliyyətlər həyata keçiriblər. Bu təşəbbüs balacalara sevinc və bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş edib.

    Qeyd edək ki, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həm ölkəmizin müxtəlif regionlarında, həm də dünyanın bir sıra ölkələrində humanitar, təhsil, səhiyyə, sosial, ekoloji və digər sahələri əhatə edən genişmiqyaslı layihələr mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Xüsusilə bayram günlərində uşaq evlərində, internat müəssisələrində, eləcə də müalicə və qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram tədbirlərinin təşkili bu təşəbbüslərin əsas istiqamətlərindən biridir. Himayədən məhrum olmuş, qayğıya daha çox ehtiyac duyan uşaqların sevindirilməsi, onların bayram ab-havasını hiss etmələri məqsədilə bu cür tədbirlər mütəmadi olaraq təşkil olunur.

    uşaq sığınacağı Leyla Əliyeva yeni il tədbiri
    По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

    Son xəbərlər

    18:23
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:11

    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Yeni il süfrəsi açılıb

    Sosial müdafiə
    17:58

    Pakistanla Hindistan nüvə obyektləri və mülki məhbus siyahılarını bir-biri ilə paylaşıb

    Digər ölkələr
    17:41

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    17:23

    Qabon yığmasının fəaliyyəti dayandırılıb, məşhur futbolçusu heyətdən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    17:17

    Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:12

    Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşüb

    Region
    17:09

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti