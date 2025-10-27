Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 23:55
Türkiyənin Balıkesir vilayətində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ Türkiyə saatı ilə 22:48-də (Bakı vaxtı ilə 23:48) Balıkesirin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Yeraltı təkanların ocağı 5,99 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ İstanbul da daxil olmaqla, bir neçə şəhərdə hiss olunub.
Dağıntı barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
00:09
"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu ilə vidalaşıbFutbol
00:00
Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan beş il ötürDaxili siyasət
23:55
Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
23:50
Video
KİV: "Melissa" qasırğasına görə 1 000 nəfər Quantanamo bazasından təxliyə edilibDigər ölkələr
23:38
Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
23:27
Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilibDigər ölkələr
23:18
"Lukoyl" sanksiyalar fonunda xarici aktivlərini satmağı planlaşdırırRegion
23:01
Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"a qalib gəlibFutbol
22:54