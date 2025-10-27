İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 23:55
    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ Türkiyə saatı ilə 22:48-də (Bakı vaxtı ilə 23:48) Balıkesirin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.

    Yeraltı təkanların ocağı 5,99 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ İstanbul da daxil olmaqla, bir neçə şəhərdə hiss olunub.

    Dağıntı barədə məlumat yoxdur.

    На западе Турции произошло сильное землетрясение

