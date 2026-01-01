Bayramdan sonra Bakı: Səssiz küçələrin danışan mənzərəsi - FOTOREPORTAJ

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 yanvar, 2026
    • 13:00
    Bayram gecəsi insan axını ilə dolub-daşan paytaxt Bakının mərkəzi prospekt və küçələri bu gün səhər saatlarından, demək olar ki, tamamilə boşdur.

    Adətən səs-küyün əskik olmadığı bu şəhər sakitliyə bürünüb.

    Boş küçələr Bakının dinc və təmkinli tərəfini əks etdirir. Sanki Bakı bir neçə gün davam edən qarmaşadan yorulub, səs-küyə, tələsik addımlara ara verib. Bir az dincəlib "nəfəs almaq" üçün öz köşəsinə çəkilib.

    Bu vəziyyət "Report"un fotoobyektivinə belə yansıyıb:

    yeni il Bakı küçələri Bakı

