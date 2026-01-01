Bayramdan sonra Bakı: Səssiz küçələrin danışan mənzərəsi - FOTOREPORTAJ
Daxili siyasət
- 01 yanvar, 2026
- 13:00
Bayram gecəsi insan axını ilə dolub-daşan paytaxt Bakının mərkəzi prospekt və küçələri bu gün səhər saatlarından, demək olar ki, tamamilə boşdur.
Adətən səs-küyün əskik olmadığı bu şəhər sakitliyə bürünüb.
Boş küçələr Bakının dinc və təmkinli tərəfini əks etdirir. Sanki Bakı bir neçə gün davam edən qarmaşadan yorulub, səs-küyə, tələsik addımlara ara verib. Bir az dincəlib "nəfəs almaq" üçün öz köşəsinə çəkilib.
Bu vəziyyət "Report"un fotoobyektivinə belə yansıyıb:
Son xəbərlər
13:14
Avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur boksçunun son durumu bəlli olubFərdi
13:00
Foto
Bayramdan sonra Bakı: Səssiz küçələrin danışan mənzərəsi - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:00
Azərbaycanın 2025-ci ildə tranzit və yükdaşımada əldə etdiyi nailiyyətlər - TƏHLİLİnfrastruktur
12:53
Foto
Bayram tədbirlərindən sonra Bakının küçə və parkları tam təmizlənibDaxili siyasət
12:40
İsveçrədə kurortda partlayış olub, ölənlərin sayı 40-a çatıb, azı 100 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
12:22
Sabah sulu qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıbBiznes
12:16
WADA-nın 2026-cı il üçün açıqladığı qadağan edilmiş maddələrin siyahısı bugündən qüvvəyə minibFərdi
12:10