Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

Центральные проспекты и улицы Баку, еще минувшей ночью переполненные праздничными потоками людей, с раннего утра оказались почти полностью пустыми.

Город, где обычно не смолкает шум, погрузился в непривычную тишину.

Опустевшие улицы открыли иную, спокойную и сдержанную сторону столицы. Словно Баку, устав от многодневной суеты и ярких огней, сделал короткую паузу - отказался от шума и спешки, уединился, чтобы перевести дух.

Именно такой запечатлел послепраздничную столицу объектив фотокорреспондента Report.