    Внутренняя политика
    • 01 января, 2026
    • 13:40
    Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Центральные проспекты и улицы Баку, еще минувшей ночью переполненные праздничными потоками людей, с раннего утра оказались почти полностью пустыми.

    Город, где обычно не смолкает шум, погрузился в непривычную тишину.

    Опустевшие улицы открыли иную, спокойную и сдержанную сторону столицы. Словно Баку, устав от многодневной суеты и ярких огней, сделал короткую паузу - отказался от шума и спешки, уединился, чтобы перевести дух.

    Именно такой запечатлел послепраздничную столицу объектив фотокорреспондента Report.

