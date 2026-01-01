İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 01 yanvar, 2026
    • 13:44
    Sabah Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 2-də günün birinci yarısında yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb.

    Bildirilib ki, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi, yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti intensiv yağıntı sulu qar
    Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

