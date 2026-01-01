Sabah Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 01 yanvar, 2026
- 13:44
Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 2-də günün birinci yarısında yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb.
Bildirilib ki, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi, yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var.
