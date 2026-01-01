Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В первой половине дня 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове вероятно усиление осадков.

Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии опубликовала предупреждение в связи с этим.

Сообщается, что на отдельных территориях временами ожидаются осадки. В первой половине дня они, вероятно, усилятся в отдельных районах полуострова, дождь может перейти в мокрый снег.