Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 01 января, 2026
- 14:03
В первой половине дня 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове вероятно усиление осадков.
Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии опубликовала предупреждение в связи с этим.
Сообщается, что на отдельных территориях временами ожидаются осадки. В первой половине дня они, вероятно, усилятся в отдельных районах полуострова, дождь может перейти в мокрый снег.
