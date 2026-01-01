İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur boksçunun son durumu bəlli olub

    Fərdi
    • 01 yanvar, 2026
    • 13:14
    Avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur boksçunun son durumu bəlli olub

    Bir neçə gün öncə Nigeriyada keçirdiyi avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur britaniyalı boksçu Entoni Coşuanın son durumu bəlli olub.

    "Report" "Daily Mail" istinadən məlumat verir ki, dünya çempionu Laqos şəhərində yatdığı xəstəxanadan çıxarılıb.

    Xəstəxanadan ayrıldıqdan sonra Coşua qəza zamanı həlak olmuş məşqçiləri – Kevin Latif Ayodele və Sina Qaminin dəfninə yollanıb.

    36 yaşlı boksçunun bir neçə gün Nigeriyada qalacağı və evdə bərpa olunacağı bildirilib.

    Qeyd edək ki, ağır çəki üzrə dünya və olimpiya çempionu dekabrın 29-da Laqos şəhəri yaxınlığında avtomobil qəzasına düşmüşdü.

    Entoni Coşua Qəza Nigeriya

    Son xəbərlər

    13:14

    Avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur boksçunun son durumu bəlli olub

    Fərdi
    13:00
    Foto

    Bayramdan sonra Bakı: Səssiz küçələrin danışan mənzərəsi - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:00

    Azərbaycanın 2025-ci ildə tranzit və yükdaşımada əldə etdiyi nailiyyətlər - TƏHLİL

    İnfrastruktur
    12:53
    Foto

    Bayram tədbirlərindən sonra Bakının küçə və parkları tam təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:40

    İsveçrədə kurortda partlayış olub, ölənlərin sayı 40-a çatıb, azı 100 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:22

    Sabah sulu qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:20

    Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

    Biznes
    12:16

    WADA-nın 2026-cı il üçün açıqladığı qadağan edilmiş maddələrin siyahısı bugündən qüvvəyə minib

    Fərdi
    12:10

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını 23 %-dən çox artıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti