Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Британский боксер Энтони Джошуа в канун Нового года был выписан из больницы в нигерийском Лагосе, куда он попал после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

    После выписки из медучреждения Джошуа направился на похороны своих близких друзей и тренеров - Сины Гами и Латифа Айоделе, погибших в результате аварии. Отмечается, что 36-летний спортсмен планирует провести в Нигерии еще несколько дней.

    Напомним, что в понедельник, 29 декабря, внедорожник Lexus, в котором находились Энтони Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате ДТП погибли Сина Гами и Латиф Айоделе.

    боксер ДТП смертельное ДТП Энтони Джошуа
    Avtomobil qəzasında xəsarət alan məşhur boksçunun son durumu bəlli olub

