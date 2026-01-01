Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии
Индивидуальные
- 01 января, 2026
- 14:44
Британский боксер Энтони Джошуа в канун Нового года был выписан из больницы в нигерийском Лагосе, куда он попал после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.
После выписки из медучреждения Джошуа направился на похороны своих близких друзей и тренеров - Сины Гами и Латифа Айоделе, погибших в результате аварии. Отмечается, что 36-летний спортсмен планирует провести в Нигерии еще несколько дней.
Напомним, что в понедельник, 29 декабря, внедорожник Lexus, в котором находились Энтони Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате ДТП погибли Сина Гами и Латиф Айоделе.
