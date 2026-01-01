Bayram tədbirlərindən sonra Bakının küçə və parkları tam təmizlənib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 12:53
    Bakının küçələri, parkları və meydanları yanvarın 1-i səhər saat 06:00-a qədər tam təmizlənib.

    "Report"un məlumatına görə, bunun üçün kommunal xidmət əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə çalışıblar.

    Onlar insanların çox olduğu ərazilərdə operativ və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstəriblər.

    Qeyd edək ki, Bakının təmiz və nizamlı görünüşü dünyanın bir çox paytaxt şəhərlərində bayram gecəsindən sonra yaranan mənzərə ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, Fransanın paytaxtı Parisdə qalaq-qalaq zibil yığılması artıq adi hala çevrilib. Nyu-York şəhərində isə Yeni il tədbirlərindən sonra küçələrin vəziyyəti daha acınacaqlı idi. Vyetnam paytaxtı Hanoy şəhərində də bayram sonrası situasiya heç də ürəkaçan deyildi. Bakı isə bu fonda təmizlik və nizam-intizam nümunəsi kimi seçilib.

    После праздника улицы и парки Баку полностью очищены

