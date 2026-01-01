После праздника улицы и парки Баку полностью очищены
Внутренняя политика
- 01 января, 2026
- 13:12
Улицы, парки и площади Баку были полностью очищены к 06:00 утра 1 января.
Как сообщает Report, сотрудники коммунальных служб столицы работали в усиленном режиме, особенно в местах большого скопления людей.
Отметим, что чистота Баку резко контрастирует с картиной, которая традиционно складывается во многих мировых столицах после праздничной ночи. Так, в столице Франции Париже горы мусора на улицах уже стали привычным явлением. В Нью-Йорке состояние городских улиц после новогодних мероприятий оказалось еще более плачевным. Не порадовала и послепраздничная ситуация во вьетнамской столице Ханое. На этом фоне Баку выгодно выделяется как пример чистоты и бережного отношения к городской среде.
